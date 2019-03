Savona. Sabato 9 marzo sulla “Passeggiata e Caletta delle Capitanerie di Porto”, sotto la Torretta di Savona, in Darsena, è stata inaugurata una targa in ceramica dedicata a Santa Barbara.

L’iniziativa è frutto della sinergia tra il Gruppo Anmi (Associazione nazionale Marinai d’Italia) “Stv Vanni Folco” di Savona, la sezione savonese “Sergente Febo Conte” dell’Anarti (Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia) e la locale sezione dell’Anvvf (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco) che hanno voluto rendere omaggio alla loro comune Patrona.

“Alla Cerimonia hanno presenziato le più Alte Autorità Civili, Militari e Religiose della Città nonché rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e tanti Cittadini. Una menzione speciale al Cav. Uff. Luigi Viglione, Presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci, che ha offerto un magnifico omaggio floreale a Santa Barbara. Tra gli ospiti presenti il CF Luca Pegoraro, Comandante di Nave Magnaghi della Marina Militare (presente in porto), il CF Gianni Enrico in rappresentanza dell’Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova ed il Col Lorenzo Guani Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Liguria dell’Esercito” spiegano gli organizzatori.

Dopo l’Alzabandiera eseguito sulla Torretta al suono dell’Inno Nazionale, il cerimoniale ha visto l’intervento del Presidente ANMI Savona Luca Ghersi in rappresentanza del Comitato promotore, del Gen. Rocco Viglietta Presidente Nazionale ANArtI, del Gen. Div. Marcello Bellacicco vice Comandante delle Truppe Alpine nonché Alta Autorità Militare presente e del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

Il Presidente Ghersi ha illustrato i motivi dell’iniziativa ringraziando l’Amministrazione per aver concesso la posa in un luogo altamente significativo, dove sono già presenti la Targa dedicata alla sciagura della M/N Tito Campanella ed il Monumento “Alla gente di mare”, in quanto a S. Barbara è devoto tutto il mondo marittimo che la invoca a protezione del proprio lavoro. Ha ricordato quindi tutti i caduti in pace ed in guerra e tutti coloro che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere. In seguito ha dato lettura del messaggio augurale pervenuto dal Presidente Nazionale dell’ANMI Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella. Al termine degli interventi la Madrina, signora Mirella Peviani Bellacicco, ha scoperto la targa tra gli applausi dei presenti.

La benedizione impartita dal Vescovo Emerito Mons. Vittorio Lupi, la lettura della Preghiera a Santa Barbara e le foto di rito hanno concluso una Cerimonia molto partecipata.

“Ora l’effige di Santa Barbara appena inaugurata, insieme alla Statua custodita all’interno della Torretta donata dall’Ordinario Militare d’Italia Mons. Santo Marcianò e quella all’interno della Cappella nella Caserma ‘Giuseppe Aonzo MOVM’ della Capitaneria di Porto veglieranno su tutto il mondo marittimo savonese e su tutti coloro che lavorano ed operano per la collettività. W la nostra Patrona, W Savona, W l’Italia” conclude Luca Ghersi.