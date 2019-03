Savona. E’ ancora in fase di allestimento e sarà inaugurato venerdì pomeriggio, alle 15, in occasione della festa della donna, il nuovo “baby pit stop” che troverà spazio nel tribunale di Savona. Si tratta di un’area dedicata alle mamme e ai loro bambini per consentire di avere un ambiente riservato ed accogliente per l’allattamento ed il cambio dei pannolini all’interno del palazzo di Giustizia.

L’iniziativa, che ha beneficiato del contenuto della Fondazione “De Mari”, è stata realizzata in collaborazione con l’Ente Scuola Edile e l’Unicef, come partner istituzionale, “per dare un forte segnale di attenzione nei confronti dei diritti dei piu’ piccoli ed a sostegno della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento” spiegano dal tribunale.

Il baby pit stop è infatti tra le iniziative realizzate dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare l’art.24 che tutela il diritto alla salute e si inserisce nell’ambito del programma Unicef “Ospedali Comunità Amici dei Bambini” che prevede l’allestimento di aree attrezzate per accogliere le mamme che desiderano allattare i propri bambini quando sono fuori casa, sia che allattino o che usino il biberon.

Nello spazio dedicato le mamme potranno trovare una comoda poltroncina, un fasciatoio per il cambio dei piccoli, opuscoli informativi dell’Unicef e di eventuali partner istituzionali; lo scaldabiberon, un bidoncino ad hoc per gettare i pannolini, il tutto in un ambiente rilassante, con decorazioni effettuate da allievi della Scuola Edile.

“Il Tribunale di Savona risulta tra i primi uffici giudiziari in Italia a disporre di un baby pit stop a beneficio della cittadinanza. Il progetto è volto a rafforzare il benessere della comunità a partire dai diritti dei piu’ piccoli e dalle donne” spiegano dall’ufficio del presidente del tribunale Lorena Canaparo.

L’appuntamento con l’inaugurazione del baby pit stop è quindi fissata per venerdì, alle 15, alla presenza di rappresentanti di tutti gli enti che hanno promosso l’iniziativa.