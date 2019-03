Savona. Grande partecipazione di pubblico in Sala Rossa del Comune di Savona per l’incontro con il colonnello dei carabinieri Alessio Carparelli, autore del libro “L’atteggiamento mentale e la gestione della paura nella dinamica degli scontri a fuoco”.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche di comportamento e di sopravvivenza fisica e mentale da tenere in caso di eventi criminali, basati su esperienza diretta o indiretta sviluppata in tanti anni di attività svolta in servizio presso l’Arma dei Carabinieri. L’evento è stato organizzato dall’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia sezione di Savona, dal SAP Sindacato Autonomo di Polizia, dall’Accademia Nazionale di difesa personale Gymnasium IDS di Savona e da ANDIT – Associazione Nazionale dei Direttori ed Istruttori di Tiro.

A nome del Comune di Savona ha portato i saluti il consigliere Emiliano Martino, in veste anche di Vice Presidente Andit. A moderare il dibattito il segretario del SAP Roberto Frumento, Fabio Camignani Presidente ANPd’I di Savona e Sergio Santini istruttore Asd IDS (Savona).