Savona, il “gran rifiuto” di Caprioglio: Berlusconi vuole candidarla alle Europee, lei dice no

Savona. Caprioglio candidata per Forza Italia alle prossime elezioni europee per richiesta esplicita di Berlusconi? “No, grazie”. Sarebbe questo l’esito di trattative febbrili avvenute negli ultimi giorni che avevano al centro proprio l’eventuale presenza in lista del primo cittadino di Savona.

Comunicazioni ufficiali, al momento, non ce ne sono. Ma l’indiscrezione è troppo ghiotta per non sfuggire a qualche bocca nei corridoi. E così dagli ambienti di Forza Italia filtra la voce: Silvio Berlusconi vuole Ilaria Caprioglio per le Europee. Sarebbe stato infatti proprio il Cavaliere a proporne la candidatura. Galeotti, in questo senso, alcuni contatti tra il sindaco e Antonio Tajani, vicepresidente del partito. D’altronde la vicinanza tra Caprioglio, ufficialmente “civica”, e gli azzurri è di vecchia data: fece scalpore questa estate la sua presenza a Roma ad una convention di FI (nella foto) a cui, teoricamente, potevano partecipare solo deputati, senatori e amministratori locali appartenenti al partito.

Le Europee, però, sarebbero il prossimo 26 maggio. In caso di elezione, quindi, tra meno di tre mesi il Comune di Savona si ritroverebbe decapitato. Di certo non il momento più adatto, con i tanti problemi che attanagliano Palazzo Sisto: su tutte la crisi di Ata, ma anche le difficoltà di bilancio e quelle più prettamente politiche (la maggioranza di Caprioglio non è mai stata particolarmente solida, e un vuoto di potere con conseguente reggenza ad Arecco potrebbero definitivamente sfaldare la già poco coesa squadra di governo).

Valutazioni che in queste ore anche la stessa Caprioglio dovrà fare. Da Palazzo Sisto, al momento, tutto tace, ma stando ai rumors il sindaco sarebbe intenzionato a rifiutare: non per scarso interesse, ma proprio per ragioni legate ai tempi e alla sensazione di abbandonare a metà una barca che già naviga con grande difficoltà in acque ben poco tranquille. Chissà che non se ne possa riparlare tra un anno. Magari per le regionali.