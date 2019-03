Savona, i volontari Enpa salvano un voltolino in via Montenotte

Savona. Quando i volontari della Protezione Animali, chiamati da alcuni passanti per recuperare un uccello rifugiatosi sotto un’auto in via Montenotte sono arrivati, pensavano che avrebbero soccorso un comune colombo ferito da un’auto e invece hanno trovato un raro voltolino.

“Si tratta infatti di una delle specie di fauna selvatica meno conosciute e viste – spiegano dall’Enpa – a causa del suo comportamento schivo e guardingo; frequenta infatti rigorosamente stagni e zone umide, dove si nasconde tra canneti e vegetazione e caccia vermi, insetti e semi. Anche nella migrazione è solitario e sfuggente: la sua presenza in una via cittadina viene spiegata con il disturbo che le luci delle città arrecano a molti uccelli selvatici in migrazione e volo notturno”.

“L’esemplare recuperato sta bene – raccontano – e si alimenta voracemente con il cibo specifico che i volontari gli forniscono per rimetterlo in forze, per poterlo liberare al più presto in una zona umida e metterlo in grado di riprendere la rotta per il nord”.

“Nemici del voltolino sono la distruzione e la mancata protezione delle zone umide: proprio quanto sta cercando di fare la giunta Toti in questi giorni, in cui vuole eliminare 42 zone protette ed il parco del Finalese, malgrado l’opposizione delle associazioni quali Enpa, che ha raccolto centinaia di adesioni nella petizione online in corso” concludono dall’Enpa.