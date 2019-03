Savona, i volontari di Enpa soccorrono un gattino: appello per trovare i proprietari

Savona. Si smarrisce, ma fortunatamente viene trovato e soccorso dai volontari della Protezione Animale savonese.

Si tratta di un gattino di medio-piccole dimensioni e di colore nero e bianco. Vagava proprio una manciata di ore fa, molto spaventato, prima in via Milano, poi in via Cavour a Savona.

È ora ricoverato presso la sede della Protezione Animali, in via Cavour 48r, dove i proprietario lo potrà riavere, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle19, telefono 019.824735.