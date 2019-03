Savona, i carabinieri pattugliano il centro: decine di sanzioni e uno straniero irregolare espulso

Savona. Quest’oggi i carabinieri della compagnia di Savona, supportati da alcuni canti antidroga, hanno effettuato l’ennesimo servizio straordinario di prevenzione.

Il controllo ha visto impegnato dieci pattuglie e interessato le zone centrali del capoluogo e le principali vie d’accesso e altre aree periferiche della città.

Sono stati realizzati diversi posti di controllo, nel corso dei quali sono state identificate un centinaio di persone e controllati numerosi veicoli, tra i quali un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale che è stato sottoposto alle procedure per l’espulsione.

Nell’occasione sono state elevate anche una decina di sanzioni per violazioni del Codice della Strada ed è stato sequestrato un veicolo per inadempimenti amministrativi.

Grazie al fiuto dei cani antidroga, un ventenne fermato alla guida di un ciclomotore è stato trovato in possesso di un paio di grammi di hashish destinati all’uso personale. All’uomo è stata ritirata immediatamente la patente di guida e verrà segnalato alla Prefettura per la detenzione dello stupefacente per uso personale.

I servizi di sicurezza messi in atto dai carabinieri in quelle aree ritenute sensibili ai fini della sicurezza pubblica continueranno anche nei prossimi giorni.