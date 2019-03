Savona Half Marathon, i vincitori della Family Run saranno premiati dalla Campanassa

Savona. A Campanassa premierà i vincitori della Savona Half Marathon – Family Run. L’Associazione culturale, infatti, parteciperà come Partner & Sponsor alla quinta edizione della manifestazione “Savona Half Marathon – Le nostre strade saranno tue” organizzata dall’Associazione Chicchi di Riso Onlus con il patrocinio di Comune di Savona, Vado Ligure, Provincia di Savona, Regione Liguria e Fondazione De Mari, per domenica 17 marzo.

Nell’occasione, la Campanassa premierà i vincitori della categoria Family Run (la camminata non competitiva della lunghezza di circa 5 km, specificatamente dedicata alle famiglie che partirà alle ore 9.35 in Via Paleocapa con arrivo in Piazza Calabresi), mettendo in palio per i primi classificati un piatto e un vaso in ceramica della Vecchia Albisola, manifattura Pacetti – Ernan. Inoltre, verranno donati in premio cinque biglietti omaggio per due persone per la visita guidata alla Torre del Brandale.

Le modalità d’iscrizione per la Family Run (quota di 8 euro per iscrizione singola e 5 euro solo per i figli minorenni iscritti con la formula famiglia) potranno essere effettuate online sul sito http:// savonamarathon.it entro le ore 23.59 di mercoledì 13 marzo, diretta presso l’area iscrizioni in piazza Sisto IV venerdì 15 e sabato 16 marzo dalle ore 10 alle ore 19 così come domenica 17 marzo, dalle ore 7 alle ore 8.45.

“La Campanassa sostiene la manifestazione e in particolare la corsa Family Run per i giovani le famiglie, donando due opere in ceramica e biglietti omaggio per poter visitare il complesso del Brandale” spiega Dante Mirenghi, presidente dell’Associazione A Campanassa. Alla premiazione parteciperanno i consiglieri della Campanassa Giuseppe Piccardo e Salvatore Fabiano.