Savona. L’Università degli Studi di Genova e TPL Linea Srl, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Savona, hanno organizzato un convegno aperto al pubblico sul tema della mobilità elettrica.

L’incontro pubblico, fissato per venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 9:30 presso il Campus Universitario di Savona.

Il convegno sarà introdotto dalla professoressa Simona Sacone, docente universitaria del Campus di Savona e vice presidente di TPL Linea Srl e verrà coordinato da un giornalista.

Alle ore 10:00 sono previsti gli interventi istituzionali: prenderanno la parola Giovanni Berrino, assessore regionale ai trasporti, Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona, Luciano Pasquale, presidente della Camera di Commercio di Savona e Simone Valente, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalle ore 11 alle ore 12 seguirà la “Tavola Rotonda”, dove si confronteranno a ritmo serrato, sul tema della mobilità elettrica, cinque illustri relatori: Arrigo Giana – presidente AGENS e direttore Generale di ATM Milano, Andrea Gibelli – presidente ASSTRA e presidente FNM, Alessandro Berta – direttore Unione Industriali di Savona, Claudio Strinati – presidente TPL Linea Srl e Federico Delfino – prorettore del Campus Universitario di Savona.

Seguirà una sessione tecnica durante la quale interverranno Paolo Camellini – Rampini Carlo Spa, Stefano Bracco e Silvia Siri dell’Università degli Studi di Genova.

“L’idea del convegno nasce dall’esigenza di riunire allo stesso tavolo le istituzioni e gli operatori del settore, per affrontare insieme il tema della Mobilità Elettrica e sostenibile” afferma il presidente di TPL Linea Srl Claudio Strinati.

ASSTRA e AGENS sono le due associazioni nazionali di categoria più importanti, e sarò onorato di presentare ai rispettivi presidenti la nostra realtà: è infatti un evento eccezionale averli a Savona e addirittura insieme. Sono sicuro che il loro contributo sarà preziosissimo. Ringrazio tutti coloro che interverranno e parteciperanno al convegno, per gettare le basi di un nuovo futuro più sostenibile. TPL Linea è pronta ad investire sul bus elettrico, ma serve che il progetto venga supportato dal territorio e dalle istituzioni. Noi ci siamo, “Tiremm Innanz”.

“L’Università degli Studi di Genova è lieta di ospitare presso il proprio Campus di Savona un evento finalizzato a meglio comprendere e promuovere la mobilità elettrica come applicazione dell’innovazione tecnologica al servizio del cittadino, della comunità e dell’ambiente. Il Campus di Savona, con la sua vocazione alla sostenibilità, si presenta come luogo ideale per una discussione che auspichiamo ricca di spunti e base per la definizione della mobilità pubblica del futuro, anche nella prospettiva di identificare un nuovo modello di sviluppo e gestione delle infrastrutture di trasporto su scala regionale” sottolinea il prorettore del Campus Universitario di Savona, Federico Delfino.