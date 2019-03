Savona, grande successo per la prima edizione del concorso dell’Accademia di Chitarra

Savona. Grande successo per il I° concorso dell’Accademia della Chitarra che si è svolto ieri a Savona.

Il livello tecnico e musicale dei 25 partecipanti, provenienti da ben cinque nazioni, è stato molto alto e il compito della ciuria composta dai Maestri Marco Bonfanti, Fabio De Lorenzo, Francesca Ghilione, Domenico Lafasciano e Nicoletta Santacroce, è stato arduo.

“Siamo più che soddisfatti della riuscita di questa prima edizione” sottolineano Francesca Ghilione e Roberto Rozado, direttori artistici del concorso. L’evento, infatti, ha destato molto interesse fra gli appassionati di chitarra: durante l’intera giornata di audizioni “a porte aperte”, è stata davvero consistente l’affluenza di pubblico savonese e proveniente da tutta la Liguria. Amatori, docenti e professionisti delle sei corde hanno potuto anche curiosare fra le più recenti pubblicazioni per chitarra, presentate dal Direttore delle Edizioni Musicali Sinfonica Pino Amendola e provare gli ultimissimi strumenti del Liutaio Roberto Rozado in esposizione, grazie alla sala allestita in occasione del concorso.

Ecco i nomi dei vincitori, fra i quali spiccano anche alcuni talenti locali: Michael Bukovski (Israele) si è aggiudicato il primo premio nella categoria fino a 13 anni e come premio speciale la Borsa di Studio Scaglia Donati, avendo ottenuto maggior punteggio fra i primi classificati delle categorie dedicate ai giovanissimi.

Secondo e terzo premio rispettivamente a Lara Cherkas (Domodossola) e Fabio Del Vigo (Spotorno). Nella categoria fino a 15 anni, primo premio a Nicolò Di Giorgi (Genova), secondo premio a Francesco Foschia (Udine) e terzo a Davide Caridi (Sanremo).

Nella categoria fino a 17 anni si sono aggiudicati il primo premio Alessandro Acquarone (Milano), il secondo premio Giulio Giovanni Viale (Finale Ligure) e il terzo Cecilia Vallauri (Savona).

Grande sfida all’interno della categoria “senza limiti d’età” nella quale hanno spiccato per l’eccellente qualità artistica Adam Trunečka (Repubblica Ceca), che oltre al primo premio si è aggiudicato la chitarra da concerto del maestro liutaio Roberto Rozado, Nicholas Nebuloni (Varese) che ha conseguito il secondo premio e Francesco Zoccali (Imperia) che ha ottenuto il terzo premio.

“La soddisfazione di questo esordio è senza dubbio un incentivo per l’Accademia della Chitarra di Savona e i suoi collaboratori a continuare con impegno questo percorso che unisce e consolida le tradizioni chitarristiche del nostro territorio cittadino con le varie realtà nazionali e non” conclude i due direttori artistici.