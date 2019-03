Savona. Un giovanissimo gatto maschio vagava spaventato in piazza Diaz a Savona ed è finito sotto un’auto. Consegnato alle cure dei volontari della Protezione Animali è stato subito portato dal veterinario che, purtroppo, non ha potuto salvargli la coda: per le gravi ferite riportate nell’incidente è stata amputata.

“Il gatto si sta comunque rapidamente riprendendo e non pare se ne faccia un problema; del resto è bellissimo e dolcissimo e, scommettono i volontari che lo curano, troverà una famiglia adottiva” spiegano dall’Enpa.

Foto 2 di 2



Chi lo vuole vedere per decidere se adottarlo, lo trova presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.