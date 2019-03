Savona. Il Savona Rugby spreca una buona occasione di vittoria con il San Mauro e si deve accontentare di un pareggio per 15 a 15, che lo pone in seconda posizione in classifica dietro all’Ivrea, vincitrice sul Rivoli.

A fine partita grande disappunto e delusione fra giocatori e tecnici biancorossi che, dopo un primo tempo giocato secondo capacità e strategia terminato sul 15 a 0, hanno lasciato spazio al San Mauro che ha tenuto banco, segnando i sui 15 punti; inoltre ha mandando sul palo il piazzato che al 37° gli avrebbe potuto addirittura dare la vittoria.

Il San Mauro è stata squadra generosa, giovane e molto veloce; ha messo in campo un gioco semplice ma redditizio: guadagnare calci di punizione con la mischia, per avvicinarsi alla meta e poi giocare in velocità. In questo è stato molto abile a far scendere il Savona al suo livello, scombinando il gioco dei liguri più tecnico e geometrico; se i biancorossi avessero mantenuto concentrazione e piano di gioco del primo tempo l’incontro avrebbe potuto chiudersi tranquillamente con la loro vittoria.

Reso il giusto plauso al San Mauro che ha gestito l’incontro meglio del, Savona va anche detto che l’ultima meta, quella del pareggio, è stata assegnata tra le contestazioni dei biancorossi, in quanto il giocatore piemontese prima di siglare era uscito in fallo laterale.

L’incontro si apre con un Savona in continua pressione sul San Mauro, con gioco a metà campo per saggiare le rispettive difese. Due buone occasioni al 12° ed al 19° nelle quali Franceri ha preso palla, sempre attorno alla metà campo, ed attraversando in velocità lo schieramento avversario è stato fermato in prossimità della meta. Sugli sviluppi della seconda la bella realizzazione di Shehu che da fase statica parte palla in mano e con un dritto per dritto sigla la prima meta, trasformata poi da Filippo Serra.

Al 24° Deandrea viene espulso temporaneamente e sugli sviluppi della ripartenza biancorossa c’è l’azione dei trequarti con Serra che imposta un calcetto a seguire e Franceri abile nel raccogliere e depositare in meta per il 12 a 0.

In questa fase il San Mauro patisce la superiorità fisica e tecnica del Savona ma individua nella mischia una chance di gioco ed inizia ad esplorarne la possibilità; i biancorossi perdono qualche pallone ma mantengono lo schema di gioco fin qui svolto, portandosi continuamente in attacco. Da un fallo difensivo piemontese al 38° nasce il calcio di punizione che Serra trasforma, permettendo ai locali di andare a riposo su un tondo 15 a 0.

Nella ripresa il San Mauro legge la partita secondo un nuovo schema ed inizia da un lato a cercare il più possibile il gioco di mischia e dall’altro a praticare uno stillicidio di piccoli falli che rompono lo schema di gioco savonese. Al 4° gli ospiti guadagnano un piazzato per fuorigioco di linea e Rosso trasforma, iniziando a muovere il punteggio.

Il gioco diventa spezzettato e nodoso, il pack piemontese trova la strada per trasformare ogni mischia in un calcio a favore e gli animi si scaldano, al punto che al 25° vengono espulsi temporaneamente sia Sogliatto che Fiebani, uno per squadra, per uno scambio di opinioni più deciso del solito.

Il San Mauro si porta più spesso in attacco ed il Savona risponde in modo più individuale, perdendo concentrazione sul gioco di squadra. Al 31° ennesima mischia a dieci metri dalla meta ligure ed il San Mauro vince la spinta, obbligando al fallo per fermare l’avanzata; l’arbitro decreta meta tecnica e si passa al 15-10.

Galvanizzato dalla piega che ha preso l’incontro è ancora il San Mauro ad attaccare e al 34°, dopo più fasi, Peila sigla una meta sulla bandierina mentre è placcato in volo e, a detta dei locali, due passi oltre la linea del fallo laterale. Meta convalidata e risultato sul 15 a 15.

Tre minuti dopo il Savona rischia di subire la beffa, con l’ennesimo calcio di punizione scaturito da mischia e palla che si stampa sul palo ad evitare una vittoria ospite che per i biancorossi avrebbe avuto il sapore di un pessimo scherzo di carnevale.

Il tabellino:

Savona Rugby – Rugby San Mauro 15-15 (p.t. 15-0) (punti 2-2)

Savona Rugby: Franceri, Bernat, Paoletti, Scorzoni, Rossi, F. Serra, A. Serra (R. Ermellino), R. Fiabane, Rando, Ademi, Urbani (Sillah), Pivari, Maruca (Brignolo), Shehu, Baccino (Giacobbe). A disposizione: Berta, L. Ermellino, Fanciulli. All. Andrea Costantino.

Rugby San Mauro: Guerco, Minuti, Bovio, Peila, Carola, Rosso, Bogiatto, Biletta, M. Deandrea, Lavarini, G. Deandrea, Leone, Catania, Amato, Graziani. Vanzo, Russo, Fornaiolo, Chiarolla. All. Vitale Gattuso.

Arbitro: Jamal Kamili (Genova).

Marcature: p.t. 20° m Shehu, tr F. Serra (7-0), 25° m Franceri (12-0), 38° cp F. Serra (15-0); s.t. 4° cp Rosso (15-3), 31° m tecnica San Mauro (15-10), 34° m Peila (15-15).

Cartellini gialli: p.t. 24° G. Deandrea (SM); s.t. 25° Fiebani (S), Sogliatto (SM).

Calciatori: F. Serra (S) 2/3, Rosso (SM) 1/3.