Savona. Una cena benefica durante la quale andranno all’asta le maglie di grandi campioni della Serie A. E’ quella organizzata per lunedì 11 marzo a Savona per sostenere la lotta contro la SMA (l’atrofia muscolare spinale) di Lara e Gaia, le gemelline di Savona, e Diego, un bambino di Varazze colpito dalla stessa malattia rara.

La serata, di cui sono artefici il campione savonese di footvolley Simone Sinopia e il bomber argentino Cesar Grabinski, sarà ospitata nei locali del “Dopolavoro Ferroviario” di via Pirandello a Savona dove, a partire dalle 20, inizierà la cena a base di paella e sangria o pizza. Momento clou sarà però l’asta delle maglie che tanti calciatori che giocano ed hanno giocato in Serie A hanno firmato e messo a disposizione per raccogliere i fondi a favore di Lara, Gaia e Diego.

Sebastian Frey, Domenico Criscito, Billy Costacurta, Massimo Oddo, Mauro Camoranesi, Dalbert, Stephan El Shaarawy, Ciro Ferrara e Cristian Ansaldi sono soltanto alcune delle stelle del calcio che hanno già aderito all’iniziativa che avrà anche il sostegno di tanti campioni locali, come i giocatori del Savona e dell’Albisola (entrambe le società hanno messo a disposizione una maglia autografata da tutta la squadra), ma anche altri noti sportivi come Filippo Tortu, il primatista italiano dei 100 metri.

La serata sarà condotta dal Mago Gentile e avrà il supporto tecnico di Fulvio Cerulli che si occuperà della proiezione dei videomessaggi dei calciatori. Le soprese però non sono finite: gli organizzatori non si sono voluti sbilanciare, ma hanno fatto intendere che alla serata qualcuno dei campioni non sarà presente soltanto virtualmente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 380 1422118 oppure 345 2146270.