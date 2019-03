Savona, baby pusher picchia e ricatta un coetaneo per 10 euro: arrestato 15enne

Savona. Un 15enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina e tentata estorsione. La vittima sarebbe un altro adolescente, picchiato e ricattato per un presunto debito di dieci euro.

L’episodio risale a circa tre settimane fa, quando il ragazzino avrebbe ricevuto dal 15enne alcuni grammi di hashish senza in seguito pagare i 10 euro pattuiti. Il giovanissimo spacciatore lo avrebbe dunque avvicinato in piazza Sisto IV pretendendo il pagamento di quanto dovuto: secondo quanto ricostruito dai militari, per “convincere” il ragazzo a saldare il suo debito prima lo avrebbe picchiato e poi gli avrebbe portato via lo smartphone, chiedendo in cambio della restituzione 50 euro (da qui l’accusa di rapina e tentata estorsione).

Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri questa mattina. Al momento si trova in una comunità per minori.