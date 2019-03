Savona. Oggi pomeriggio nella Sala Rossa del Comune si è tenuto l’incontro dal titolo “Cittadinanza attiva a tutela volontaria”. Francesco Lalla, garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, insieme agli altri ospiti, tra i quali un magistrato del Tribunale dei minori, ha presentato alla cittadinanza l’istituto della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati, il percorso formativo e gli obiettivi da perseguire.

Chi decide di intraprendere questo percorso, teso a maturare conoscenze e sensibilità nei confronti di una sfera fragile e bisognosa della popolazione (i minori privi di accompagnamento), diventerà a tutti gli effetti tutore volontario e sarà in grado di optare per le soluzioni migliori, al fine di garantire “interesse del minore, rapporti fra il ragazzo e tutti gli attori del sistema”.

Il magistrato ha tenuto a sottolineare la ricchezza, la motivazione, la passione che hanno questi ragazzi privi di accompagnamento: “Molti praticano sport o sono impegnati in diverse attività ricreative”, ha spiegato. “La figura del tutore è molto importante, favorisce inclusione sociale: si tratta di un impegno civile che prima mancava”, ha sottolineato invece il dottor Zigliani.

All’incontro ha partecipato anche Dario Arkel, funzionario dell’ufficio del Garante per l’infanzia della Regione Liguria. “La nostra è la regione italiana più avanzata sul fronte dell’accoglienza ma è determinata anche, come affermano i presenti, a mantenere e incrementare tale risultato”, ha affermato. Per il Comune era presente l’assessore al Sociale Ileana Romagnoli: “La nostra amministrazione è molto contenta di accogliere questo evento”, ha dichiarato.

Il corso per diventare tutore volontario di minori non accompagnati comincerà nei giorni 12, 13 e 14 aprile a Savona mentre il 24, 25 e il 26 maggio a Genova. Il bando è attivo sul sito web del Consiglio regionale.