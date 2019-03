Savona. Rebagliati e compagni escono imbattuti dal big match del campionato, giocato sul terreno della capolista Millesimo.

Alessio Giacchino, giovane tecnico del Sassello, si presenta nella mixed zone, visibilmente soddisfatto.

“Abbiamo giocato alla pari con il Millesimo, meritando di pareggiare – afferma il tecnico savonese – sono contento dell’approccio alla gara dei giocatori e di come hanno gestito le varie fasi della partita”.

“Dopo un paio di gare giocate al di sotto delle nostre potenzialità, ci siamo ripresi molto bene e questo mi lascia ben sperare in chiave play off”.

La Vadese, vincendo 3-1 a Murialdo, è seconda in classifica, con un punto di vantaggio sul Sassello…

“Dando per scontato che solo il Millesimo può buttare via il campionato – conclude Giacchino – noi, al pari della Vadese, sappiamo giocare un buon calcio… ragion per cui sarà un bel duello per conquistare il secondo posto”.