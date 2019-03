Santa Corona, Foscolo (Lega): “Finalmente De Vincenzi si accorge della sicurezza, dov’è stato fino a oggi?”

Pietra Ligure. “Prendiamo atto che il consigliere regionale del Partito Democratico Luigi De Vincenzi si è finalmente accorto del problema della sicurezza, una tematica che da anni rappresenta una battaglia della Lega, raccogliendo le istanze degli operatori del nostro ospedale Santa Corona. È una buona notizia che, dopo lungo tempo, abbia deciso di abbracciare una nostra priorità”.

Lo afferma il parlamentare della Lega e candidato sindaco del centrodestra a Pietra Ligure Sara Foscolo, all’attacco sull’ospedale pietrese dopo le affermazioni del vice presidente del Consiglio regionale e candidato sindaco Luigi De Vincenzi.

“Bisogna però evidenziare che la criticità da lui sollevata nei riguardi della struttura sanitaria ha iniziato a verificarsi con l’eliminazione della guardiola posta all’ingresso, che garantiva un monitoraggio degli accessi: ciò avvenne quando il sindaco di Pietra Ligure era proprio Luigi De Vincenzi”.

“Dal momento che è rimasto in carica dal 2004 al 2014, non ricordiamo prese di posizione da parte sua allora, nei mesi e negli anni successivi. Sorge spontaneo chiedersi dove sia stato, in tutto questo tempo: forse non si è interessato a Pietra Ligure, o più probabilmente se ne interessa solo ora, in occasione della campagna elettorale” conclude Sara Foscolo.