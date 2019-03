Salone dell’Agroalimentare Ligure: aromi, colori e sapori a Finalborgo

Ecco che tra poco inaugura il Salone dell’Agroalimentare Ligure di Finalborgo.

Da venerdì 15 a Domenica 17 Marzo ci aspetta una tre giorni interessantissima, ricca di prelibatezze, scelte tra le eccellenze tipiche della produzione enogastronomica ligure.

Una manifestazione ricchissima, che si sviluppa nel Complesso di Santa Caterina in Finalborgo e coinvolge tutto lo splendido borgo medievale, nata quindici anni fa con lo scopo di valorizzare i prodotti enogastronomici della Liguria e destagionalizzare il turismo in Riviera.

Ogni anno che passa la vediamo crescere e assumere dimensioni di importanza sempre più rilevanti.

Per la XV edizione del Salone dell’Agroalimentare Ligure si prevede infatti una grande energia, sia per quanto riguarda l’ampia parte espositiva, che per quanto riguarda gli eventi collaterali.

Gli espositori sono sempre più numerosi: dagli “storici” e irrinunciabili, alle giovani aziende che evidenziano come il passaggio generazionale nel settore enogastronomico sia vivo e vitale.

Sicuramente avrete notato dalle affissioni o sui social che i colori portanti quest’anno sono il lilla e la gamma del blu di Prussia.

La scelta di questi colori ovviamente non è casuale.

Quest’anno il Salone avrà un tema di spessore su cui porrà l’accento: l’importanza della sana alimentazione per condurre una vita in salute e contrastare il problemi causati dai disturbi del comportamento alimentare DCA.

La giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare cade il 15 di marzo e gli organizzatori hanno scelto di valorizzare questo tema così forte e attuale dedicando un convegno che si terrà Sabato 16 Marzo.

Il convegno, PRIMA DI APRIRE BOCCA, sarà a cura dell’Associazione il Bucaneve, che si occupa di organizzare attività di prevenzione e informazione in tema di disturbi alimentari.

La giornata vedrà spazi di informazione e riflessione con interventi di prestigio.

Verrà allestita anche una mostra, “Il corpo racconta”, a cura di Alessandro Gimelli.

Ecco perché la grafica ha riferimenti in color lilla.

E il blu di Prussia? Questo colore è stato scelto per la rassegna “Una cartolina dal Salone”, che lancerà la linea grafica 2020 e valorizzerà proprio i toni del blu per evidenziare il valore del Mar Ligure e della sua influenza nell’economia territoriale.

Ci sarà il grande ritorno del Pesto Corner, con la presenza del Professor Virgilio Pronzati.

Il Pesto Corner vedrà Venerdì 15 la presenta di una cinquantina di ragazzi provenienti dal Piemonte a cui il giornalista ed enogastronomo, nonché docente della stessa materia, Virgilio Pronzati insegnerà come si prepara il pesto ed i suoi segreti.

Chi meglio di Virgilio Pronzati potrà insegnare loro tutte le peculiarità del pesto e delle salse al mortaio liguri?

Saremo immersi nel profumo di basilico ed erbe aromatiche, tipiche della Liguria.

Un altro profumo che ci appassionerà sarà quello del caffè, che si diffonderà nei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, grazie al Campionato di Espresso Italiano a cura della nota azienda di Albenga La Genovese , caffè dal 1936.

Vivrò in prima persona il Salone dell’Agroalimentare Ligure, come già lo scorso anno, per cui tornerò a raccontarvi le cose più interessanti che rileverò durante le tre giornate.

Voi però, non perdetevelo ( e non perdetevi i prossimi articoli che usciranno in cui verranno presentati il programma e tutti i dettagli)!

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro. Clicca qui per leggere tutti gli articoli