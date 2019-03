Savona. Nelle pieghe del Sei Nazioni il Savona Rugby torna in campo domenica 3 marzo alla Fontanassa, alle ore 14,30, affrontando il San Mauro per la terza giornata del girone Promozione.

Il Sei Nazioni riposa e tutti i campionati nazionali tornano in campo; le soste permettono il completo recupero dei giocatori e favoriscono quindi incontri di livello, come successo lo scorso turno a Genova con il Cus Cadetta.

Il San Mauro è una squadra molto giovane che fa leva sulla velocità dei trequarti e l’organizzazione di mischia per superare gli avversari. Nei precedenti incontri una vittoria ed una sconfitta, entrambe per pochi punti; successo per 23 a 22 in casa nei confronti del Cus Pavia e sconfitta col Rivoli per 21 a 17 in trasferta. Non ci si lasci ingannare, la squadra è compatta: col Pavia ha operato un recupero arrembante nel secondo tempo e col Rivoli ha giocato metà incontro in inferiorità numerica per un rosso al suo pilone sinistro. Dunque una compagine veloce, organizzata e abbastanza matura per affrontare imprevisti.

In casa Savona, smaltita l’ebbrezza per il risultato di Genova (vittoria sul Cus Cadetta per 25 a 20), si è tornati al lavoro con umiltà, consci che vincere è il risultato finale di tanto impegno profuso nella preparazione. Due vittorie ed il primato in classifica insieme al rullo compressore Ivrea sono un risultato che premia il nuovo corso di coach Costantino, improntato sui fondamentali del singolo per arrivare ad un gioco di squadra efficace, impreziosito finalmente da una strategia tarata sui singoli avversari.

Lo scorso anno il Savona ha avuto modo di incontrare il San Mauro nella prima parte del campionato, vincendo in casa per 34 a 32 ed in trasferta per 15 a 14, dopo un primo viaggio a vuoto in terra torinese con incontro sospeso per neve.

Con questo contesto ci si aspetta un incontro molto spettacolare, molte marcature e livello di gioco in equilibrio; il fattore campo e un po’ più di esperienza dovrebbero favorire il Savona, sempre che sappia mantenere la concentrazione fino alla fine.

Nel settore giovanile le due FTGI Rugby Ligues Under 18 e Under 16 saranno impegnate in un doppio scontro con i piemontesi del Collegno, mentre l’Under 14 giocherà domani in trasferta a La Spezia.

Per il Minirugby l’Under 12 sarà in campo sabato a Recco per un torneo con Pro Recco, RC Spezia e Province dell’Ovest; i più giovani, Under 10, Under 8 e Under 6, ospiteranno invece domani, sabato 2 marzo a partire dalle ore 15,30, al Fontanassa i loro amici di Province dell’Ovest, Vespe Cogoleto, Le Api SOL e Busalla per un pomeriggio ricco di corse, divertimento e terzi tempi carnevalizi.