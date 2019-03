Savona. Nonostante il Sei Nazioni occupi il fine settimana, il campionato di Serie C1 non si ferma ed il Savona affronta domenica 10 marzo alla Fontanassa, alle ore 14,30, l’Ivrea Rugby Club in un vero e proprio test match per la quarta giornata di campionato della poule Promozione.

Siamo infine arrivati alla partita clou del girone. L’Ivrea ha costruito una squadra col dichiarato intento di salire di categoria, prendendo un allenatore professionista ed incorporando da subito un paio di giocatori giunti dalla Serie B; gli innesti entrano in una squadra già di livello che lo scorso anno aveva cercato il salto di categoria, fermata solo all’ultima giornata in favore dell’Amatori Genova.

I piemontesi vengono in Liguria per vincere, senza se e senza ma; battendo il Savona, dopo aver già regolato il Cus Genova Cadetta, avrebbero la strada in discesa per la seconda parte del campionato. Tradizionalmente forti nella mischia ora hanno sistemato anche i trequarti, mettendo in campo una squadra apparentemente senza difetti.

L’Ivrea viene in Liguria ben sapendo che il Fontanassa è terreno difficile da espugnare; nella scorsa stagione vinse alla grande in casa per 41 a 12 ma dovette soccombere, pur di misura, a Savona, superata per 27 a 23.

In casa Savona si è metabolizzato l’incontro di domenica col San Mauro, più che alla portata dei biancorossi ma chiuso alla fine con un pareggio. L’allenatore Costantino ha stigmatizzato quanto accaduto in campo, mettendo i giocatori in grado di affermare il proprio gioco anche davanti a tattiche e comportamenti che mirano a rompere la concentrazione e confondere gli schemi; una maggiore maturità che dovrebbe andare a beneficio di un gioco già efficace.

Domenica lo scontro verrà retto in buona parte dalla mischia e qui si è lavorato in modo assiduo per assestare persone, tecnica individuale e di reparto. Non è impresa semplice ma il lavoro è stato fatto, vedremo a quali risultati potrà portare. La squadra savonese nel complesso si presenta preparata e molto motivata, conscia che il risultato è alla portata ma non è scontato, va guadagnato lottando su ogni pallone.

Pronostico quindi incerto: il Savona entra in campo con un leggero vantaggio e con la consapevolezza di aver sempre espresso il proprio lato migliore con gli avversari di livello.

Per quanto riguarda il settore giovanile le due FTGI Rugby Ligues, Under 18 e Under 16, saranno impegnate sabato 9 marzo in un doppio scontro con i piemontesi del San Mauro, mentre l’Under 14 ha giocato oggi pomeriggio in casa contro il Sanremo, vincendo per 51 a 5. Partita mai in discussione, con parziale del primo tempo 22 a 0. Grande giornata di Bertolotto, realizzatore di tre mete; due sono state firmate da Marchetto.