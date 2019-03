Ritmica: punteggi alti e medaglie per le ginnaste del Maremola

Pietra Ligure. Punteggi alti per la sezione Ritmica della Polisportiva Maremola. Partiamo da un oro da 11,850 meritatissimo, ottenuto dalla squadra Insieme alla seconda prova di campionato FGI tenutasi a Carasco domenica 10 marzo.

“Senza alcuni errori avreste ottenuto di più, ma avete fatto una bellissima gara, erano in poche sostenitrici nel pubblico e il vostro ingresso in pedana è stato accompagnato da pochi applausi, ma al termine dell’esercizio tutti applaudivano ed è stato emozionante sentire il boato e i complimenti sugli spalti” commenta lo staff tecnico della Polisportiva Maremola, rivolgendosi alle sue atlete.

“Giorgia e Matilde, Greis e Matilde, Claudia e Greta non riescono con i loro esercizi di coppia ad ottenere un risultato da podio – proseguono dalla società pietrese – ma a loro vogliamo dire di non scoraggiarsi, sono migliorate tantissimo e continueranno a farlo. Non si deve gareggiare mai con categorie inferiori per vincere, si punta sempre in alto, facendo fatica, ma quando si sale sul gradino la soddisfazione sarà grande!”.

Altrettanti ottimi risultati sono stati ottenuti domenica 17 marzo nella prima prova di campionato Confsport. “Meravigliose le nostre tre piccoline al loro primo ingresso in pedana che hanno ottenuto splendidi risultati”.

Samantha nella categoria Babies al corpo libero conquista la fascia oro. Chiara e Camilla nella categoria giovanissime al corpo libero conquistano rispettivamente un oro e un argento. La loro squadra tre palle conquista un altro oro.

“Esercizi nuovi e molti complessi per le nostre veterane che, nonostante gli errori, hanno ottenuto punteggi veramente alti!” concludono dallo staff tecnico del Maremola.

Sara ha centrato l’oro alle clavette e l’argento al corpo libero; Arianna l’argento alla palla e alle clavette; Francesca l’argento alla palla e alle clavette; Ottavia l’oro alla palla e l’argento alle clavette; Alba Lea l’argento alle clavette e al cerchio; Gioia l’oro alla fune e l’argento al cerchio.

Per concludere, uno splendido oro per la squadra tre palle e due cerchi formata da Silvia, Sara, Francesca, Alba e Gioia.