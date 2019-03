Rissa nella notte a Lusignano: tre stranieri mandano in ospedale un italiano

Albenga. Attimi di paura a Lusignano d’Albenga, dove, intorno all’1,30 di questa notte, si è verificata una violenta rissa.

Protagonisti della colluttazione, tre ragazzi nordafricani (probabilmente marocchini) e un ragazzo italiano, che aveva da poco finito di cenare in un ristorante della zona. Ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato la violenta rissa.

Ad avere la peggio in seguito allo scontro è stato proprio l’italiano, che ha rimediato ben tre costole rotte, oltre a lividi e ferite su tutto il corpo. I tre stranieri si sono poi dati subito alla fuga in macchina ed è scattata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, il personale sanitario che, dopo aver prestato le prime cure al ferito, ha optato per il trasporto in ospedale, e i carabinieri, impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.