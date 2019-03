Laigueglia. Due persone sono state salvate ieri sera dalla Guardia Costiera di Savona mentre la loro imbarcazione stava affondando al largo di Laigueglia. Si tratta di un uomo di 50 anni e una donna di 36.

Alle ore 19:50 la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona ha ricevuto una segnalazione relativa ad un natante da diporto in difficoltà con a bordo 2 persone nella zona di mare antistante l’abitato di Laigueglia, a circa 400 metri dalla riva. L’imbarcazione, con scafo di colore bianco e lunghezza di circa 3.20 metri, era rimasta incagliata con la deriva a circa 20 metri dalla testata del molo principale di Laigueglia e aveva iniziato a imbarcare acqua, poggiandosi sul fondale marino e subendo il danneggiamento del fanale di navigazione.

Immediatamente la Capitaneria ha fatto uscire la motovedetta S.A.R. 863 dal porto di Savona: arrivata a Laigueglia alle 20.55, ha iniziato le delicate e necessarie operazioni di recupero. L’imbarcazione è stata portata nel porticciolo di Andora per gli accertamenti di rito.

“Si coglie l’occasione – recita una nota della Capitaneria – per rammentare a tutti coloro che intendono prendere il mare di mantenere sempre la massima attenzione durante la condotta della navigazione, tenendo in debita considerazione le condizioni meteo-marine in atto e quelle previste, nonché adottando ogni azione utile per prevenire ogni criticità per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione, e la tutela dell’ambiente marino”.