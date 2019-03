Rinnovate le cariche del Consolato di Savona della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia

Savona. Sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2019-2021 del Consolato di Savona della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia.

Il nuovo consiglio direttivo vede la riconferma di Mario Costa come console provinciale. I due viceconsoli saranno Sergio Caddeo e Luca Ghersi, mentre Marco Perlo ricoprirà la carica di segretario e Giovanni Briata quella di tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri: Rita Bologna e Andrea Ferro, il delegato Gianfranco Pastorino e i revisori dei conti: Alberto Bianco, Claudia Ferrari e Giuseppe Merlo.

“Chi sono i Maestri del Lavoro? Sono coloro che vengono decorati, con decreto del Presidente della Repubblica, con la ‘Stella al Merito del Lavoro’ che comporta il titolo di ‘Maestro del Lavoro’. La decorazione è conferita a lavoratori e lavoratrici che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di aziende private e possono vantare uno dei seguenti titoli: 1) si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale. 2) Abbiano, con invenzioni ed innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione. 3) Abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza sul lavoro. 4) Si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale. La Federazione ha sede in Roma ed è territorialmente organizzata in Consolati regionali e Provinciali. Tra i numerosi scopi sociali il più importante è certamente quello avente per obiettivo l’inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro,aiutandole nella loro formazione e scelte professionali già dal momento della loro preparazione scolastica” spiegano dalla Federazione.