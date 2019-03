Rifinanziare interventi strade minori della Liguria: arriva il via libera unanime del consiglio regionale

Regione. Rifinanziare interventi sulle reti stradali minori della Liguria, che hanno un ruolo di collegamento fondamentale per il nostro territorio da cui spesso dipendono necessità di interesse pubblico come l’istruzione, la sanità, il commercio e altro.

Oggi, in consiglio regionale, Giovanni De Paoli, presidente IV Commissione Territorio e Ambiente e consigliere regionale (Lega), ha presentato un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che “impegna la giunta Toti affinché venga rifinanziata la legge regionale numero 14 del 1993 volta a promuovere iniziative e interventi a favore della cosiddetta ‘viabilità minore’ di particolare interesse”.

“Lo scopo, – ha spiegato De Paoli, – è quello di poter intervenire subito in situazioni di emergenza e avviare progetti speciali per la salvaguardia delle strade liguri, impegnando risorse ovviamente nei limiti delle disponibilità di bilancio per la messa in sicurezza e l’adeguamento dei tracciati”.

“Le nostre coste e il nostro entroterra non possono rimanere isolati. Inoltre, le reti viarie liguri non sono solo collegamenti indispensabili per la popolazione, ma rappresentano spesso un importante patrimonio anche di valore storico, ambientale, culturale e ricreativo”, ha concluso.