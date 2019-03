“Ricostruzione e unità”, incontro di Mdp a Savona

Savona. “Il nostro mondo chiede da tempo una reazione comune, un’operazione che metta da parte le divisioni di questi anni e che abbia il respiro per tornare a vincere, una forte richiesta di unità. L’Unità del lavoro innanzitutto, l’unità del paese e l’unità delle forze che credono nella Costituzione repubblicana”. Così Mdp Savona lanciando l’iniziativa in programma sabato 9 marzo a partire dalle ore 16.30 presso la SMS Leginese.

“Non vi sono dubbi che nella difesa della democrazia formale i liberali, i cattolici democratici, gli ambientalisti, i socialisti e i comunisti debbano stare dalla stessa parte della barricata. Ma la risposta non può essere l’union sacrée occorre specificare chi siamo e cosa vogliamo e in questo senso tutte le formazioni politiche in campo oggi sono inadeguate alla durezza della fase. Serve una cosa nuova, che tiri una riga e rimetta la sinistra in campo”.

“La sfida è questa: abbattere le frontiere di una sinistra ridotta alla marginalità, essere curiosi, ricercare, mettere al centro l’interesse generale e non la boria di partito o peggio ancora di partitino. In una sola parola ricostruzione” conclude Mdp Savona.

All’incontro interverranno: F. Fornaro – capogruppo LEU Camera, R. Arboscello – segretario cittadino del PD, S. Anselmo – coordinatore prov.le Art.1 MDP Savona, F. Dabove – SPI CGIL, C. Borsatti – Futura, J. Casella – consigliere comunale Alassio, F. De Tomin – SLC CGIL, B. Larice – Art. Mdp Savona, M. Principato – FLP Ecofin Rappresentanti delle RSU di Piaggio, Bombardier, Coop Liguria, Vetrerie di Altare e Ideal Service.