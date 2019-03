Regione, Salvatore (M5S): “Cosa aspetta Vaccarezza? Bisogna istituire la commissione antimafia”

Regione. “Oggi è la giornata commemorativa per le vittime della mafia. Sono mesi che chiediamo, nelle opportune sedi (a voce in commissione e in UPI), che sia calendarizzata in Commissione I, presieduta da Angelo Vaccarezza di Forza Italia, la sintesi delle due proposte di deliberazione – di cui una del Gruppo M5S e una del Gruppo PD – per l’istituzione della Commissione di Studio antimafia”. A dirlo è il capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle Alice Salvatore.

“La sintesi è stata predisposta dagli uffici regionali e c’è piena convergenza da parte di entrambe le parti politiche. Ormai è da più di un anno che aspettiamo che sia istituito questo prezioso strumento – accusa Salvatore – Alla maggioranza chiediamo di agire: dia attuazione a questa intenzione più volte profferita a parole ma non ancora nei fatti”.

“Oggi commemoriamo le vittime della mafia e sarebbe bello poter annunciare anche l’istituzione di una commissione già esistente da diverse legislature nella maggior parte delle altre Regioni – conclude – Stanchi di aspettare, oggi ho scritto al consigliere Vaccarezza un ulteriore sollecito per iscritto perché convochi finalmente la Commissione Affari Istituzionali per consentirci di dare finalmente il via all’iter”.