Regione, proroga concessioni: l’assessore Scajola incontra sindaci e associazioni dei balneari

Liguria. Domani, mercoledì 6 marzo, alle 15:00, nella sede di Regione Liguria (Sala Trasparenza), l’assessore regionale al Demanio Marco Scajola incontrerà i sindaci dei comuni costieri liguri e le associazioni di categoria per fare il punto sul demanio marittimo e l’applicazione della Legge di Bilancio varata il 1 gennaio 2019 che consente l’estensione della durata delle concessioni demaniali di 15 anni.

A seguito di una circolare che la Regione ha inviato ai Comuni per agevolargli l’applicazione delle direttive nazionali, Scajola e i tecnici del dipartimento analizzeranno e discuteranno insieme eventuali problematiche per un settore strategico della Regione Liguria.

“Un incontro per fare il punto e fornire, come sempre, la massima assistenza alle amministrazioni locali ed alle categorie – ribadisce l’assessore Scajola – per applicare al meglio le ultime disposizioni del Governo”.