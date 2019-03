Raid vandalico alle scuole “Ollandini” di Alassio, individuati i responsabili: sono 4 ex alunni

Alassio. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della nucleo operativo della compagnia di Alassio i responsabili del raid vandalico avvenuto lo scorso 22 febbraio nelle scuole medie “Ollandini” di via Gastaldi ad Alassio. Si tratta di quattro ex alunni dell’istituto che hanno pensato bene di tornare tra i banchi per devastare arredi e altri oggetti all’interno dell’edificio causando danni ingenti.

I vandali si erano accaniti in particolare con la palestra ed i relativi spogliatoi, ma avevano anche distrutto vetrate, rovesciato armadi e allagato i bagni della scuola che, attualmente, è chiusa in attesa di essere ricostruita (clicca qui per vedere il progetto).

Dopo il raid erano appunto partite le indagini dei militari che, in poche settimane, hanno permesso di chiudere il cerchio sui responsabili. Al momento non è ancor chiaro quale sia il motivo che ha spinto i ragazzini a compiere gli atti di vandalismo.