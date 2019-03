Radio 104 Savona Sound: è partita la nuova concezione di radio che unisce tradizione e innovazione

Savona. Dopo 44 anni, Radio Savona Sound cambia timoniere. Marco Fiore, imprenditore noto nel territorio savonese nel settore della ristorazione, con un team di giovani provenienti dal mondo universitario, tra cui Matteo Toscano e Anna Falco, ma anche professionisti affermati nel mondo radiofonico, come Marco Gianotti e Sabrina Calcagno, è pronto a intraprendere un nuovo percorso.

Il marchio resta lo stesso, ma con un restyling mirato a svecchiarne gli attributi e rendere la radio interessante per tutti. Mix di tradizione e innovazione, la nuova “Radio 104 Savona Sound” mantiene l’attenzione verso le notizie locali, in più, puntando alla partecipazione attiva negli eventi riguardanti la città.

Nel corso di questi ultimi giorni, all’avvio effettivo della nuova radio (avvenuto il primo marzo) accesi sono stati gli animi riguardanti l’abbandono da parte di voci storiche come Roberto Mortillaro, Alfonso “Alfa” Amodio e Leda.

Marco Fiore, a proposito, ci tiene a dire che non è stato lui a voler eliminare dal team le due colonne portanti della radio, ora simbolo della vecchia generazione di “Radio Savona Sound”. È stato semplicemente illustrato il nuovo progetto, fatto di piccoli e grandi cambiamenti per attualizzare, rendere moderna la radio, in particolar modo modificando gli orari dei programmi, la scelta delle canzoni, e introducendo ‘nuovi programmi nelle varie fasce orarie’ . Tuttavia, la decisione non è stata abbracciata da tutti.

Per stare al passo con i tempi, la decisione di inserire due importanti canali social: Instagram e YouTube. Ad oggi, la radio, decisa a seguire la nascente prospettiva tesa a sviluppare una radio punto di riferimento per ognuno, si sta adoperando per inserire nuove figure giovani come giornalisti, speaker radiofonici, che affiancheranno professionisti con comprovata esperienza, come Fabio Calvari, che ha lavorato presso la radio Latte e Miele e Mediaset.

Marco Fiore, inoltre, ha reso pubblico il suo interesse nel voler dar voce a imprenditori che si sono fatti un nome in territorio savonese con passione e intraprendenza.

Infine, l’appello del nuovo proprietario, in risposta anche ai pareri contrastanti (troppo precoci) è quello di “avere pazienza, perché abbiamo tanta voglia di fare”.