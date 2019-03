Quiliano. Si sono conclusi i lavori di ripristino della viabilità interrotta in diversi punti del territorio comunale a seguito dei danni provocati dall’evento meteorologico della fine del mese di ottobre.

Di seguito il dettaglio dei lavori, affidati in somma urgenza, che hanno comportato una spesa complessiva di circa 190.000 euro:

Via Scarroni/Frazione Cadibona: realizzazione di una soletta in cemento armato fondata su micropali della lunghezza di circa 18 metri in corrispondenza del fronte della frana e nella realizzazione di tre palizzate in legno e la posa di bistuoia per stabilizzare il versante. L’intervento ha comportato una spesa di circa 70.000 euro.

Loc. Cervaro/Frazione Montagna: realizzazione di una soletta in cemento armato fondata su micropali della lunghezza di circa 20 metri in corrispondenza del fronte della frana. Costo intervento circa 90.000 euro.

Località Trexenda/Frazione Roviasca e Via Pellegrini: gli interventi hanno riguardato il ripristino delle opere di sostegno a valle della sede stradale. Costo 15 mila euro ad intervento.

Tutti i danni sono stati segnalati al dipartimento di Protezione Civile della Regione Liguria.