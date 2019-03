Quiliano. E’ sceso ufficialmente in campo nella corsa alla poltrona di sindaco di Quiliano Rodolfo Fersini. E’ lui, con la sua lista civica “Quiliano Domani”, il candidato che raccoglie l’eredità dell’attuale giunta Ferrando.

La campagna elettorale di Fersini è iniziata oggi pomeriggio con l’inaugurazione del punto di incontro, ascolto e confronto di via San Pietro 27r a Valleggia.

A margine dell’evento, Fersini ha spiegato com’è nata la sua candidatura: “E’ stata un’idea uscita dal gruppo di persone promotore di questa lista: cercavano una persona sul territorio che fosse fuori dalle militanze politiche, che venisse dalla società civile e così, all’inizio quasi per scherzo, mi hanno chiesto se volevo buttarmi in questa avventura. Poi la cosa si è fatta seria, ne ho parlato in famiglia e ho deciso di candidarmi. Vicino a me ci sono una serie di persone fantastiche, molto motivate e con tanta voglia di fare cose per il paese”.

“Vengo dal mondo dell’industria e quando sono andato in pensione mi sono occupato di sport. Sono presidente della polisportiva di Quiliano e ho sempre seguito il sociale. Ora mi sono messo a seguire la cosa pubblica: è una bella esperienza, la sto vivendo con molta passione ed entusiasmo e sono circondato da moltissime persone, tante delle quali giovani, che hanno voglia di fare qualcosa per il paese” prosegue il candidato sindaco di “Quiliano Domani”.

“La squadra non è ancora formata. Adesso abbiamo un gruppo di persone molto valide e tra queste dovremmo poi scegliere i componenti della lista. Gli avversari? Al momento l’unica lista che si sta presentando è quella di Nicola Isetta che fa capo all’attuale minoranza, si parla anche di una terza lista, ma per ora non si è fatto vivo nessuno” conclude Fersini.