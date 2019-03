Quiliano. Il Quiliano Valleggia esce indenne dal difficile terreno del Don Bosco Vallecrosia, pareggiando 0-0. La compagine di mister Ferraro, grazie all’ottavo pareggio in campionato, occupa la settima posizione in classifica, a quattro punti dalla zona play off.

“Giocare su campi in terra battuta come quelli del Don Bosco Vallecrosia è sempre difficile – afferma il ds Mirko Miino – entrambe le squadre possono recriminare per un paio di occasioni non andate a buon fine, ma il pareggio è il risultato giusto, loro hanno colpito un montante mentre per noi c’era un rigore netto, ma purtroppo non è stato concesso”.