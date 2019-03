Quiliano Domani, incontro pubblico su necessità e opportunità del territorio

Quiliano. La lista civica Quiliano Domani promuove un incontro pubblico sul tema “Il nostro territorio – necessità, criticità e opportunità di sviluppo” presso la Società di Mutuo Soccorso Aurora di Valleggia, venerdì 22 marzo alle ore 20,30.

“L’incontro – spiegano – ha la finalità di conoscere esperienze di sviluppo del territorio fatte in ambiti simili al nostro per verificare nuove opportunità da cogliere. A partire da coltivazioni mirate a filiere produttive, alla valorizzazione del territorio in chiave turistica e in particolare all’outdoor, alla promozione dei prodotti tipici quilianesi fino alle prospettive di mercato ed alle opportunità finanziare di ricerca dei fondi connesse ai progetti”.

“L’incontro è pubblico – conclude il candidato sindaco, Rodolfo Fersini – e interverranno autorevoli relatori come da locandina che racconteranno le loro esperienze”.