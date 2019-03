Quiliano. “Ho deciso di candidarmi perché c’è un gruppo di cittadini col quale abbiamo costruito un progetto di governo di questa comunità. In questo gruppo ho trovato impegno e disponibilità, abbiamo lavorato cinque anni e quindi ci sembrava fondamentale, anche per rispetto della comunità, proseguire questo impegno per cercare di realizzare il progetto su cui in questi anni abbiamo tanto lavorato”. Così Nicola Isetta ha spiegato le ragioni della sua candidatura a sindaco di Quiliano, oggi pomeriggio, nel corso dell’inaugurazione del Point elettorale di “Progetto Comune” in via San Pietro 29/31r a Valleggia.

Si tratta del secondo point (l’altro è a Quiliano in via Roma 40r): l’obiettivo, spiegano dalla lista, è che siano “due punti di incontro per i cittadini e per le associazioni sportive, culturali, di volontariato e gli operatori economici, che vogliano informarsi sui nostri progetti, ascoltare le nostre proposte, proporre temi e segnalare necessità. In una parola, partecipare, per costruire insieme l’identità futura della nostra cittadina”.

Foto 2 di 2



La lista nasce da quel “gruppo allargato” che dal 2014 incarna lo spirito di “Progetto Comune”: si partirà dunque dalla revisione del programma e delle idee presentate nel 2014, integrate dall’esperienza fatta in questi 5 anni di mandato amministrativo dal gruppo consiliare e appunto dal “gruppo allargato”.

I candidati verranno scelti all’interno di questi gruppi: “Io ho un gruppo allargato di cittadini, e da questo gruppo usciranno fuori i componenti della lista – spiega Isetta – Credo che questo gruppo sia l’unico soggetto di riferimento: dentro ci sono diverse competenze, rappresentanze di tutte le realtà del nostro territorio. Ho trovato tantissime disponibilità a candidarsi, da queste uscirà la lista che presenteremo nelle prossime settimane”.

Il Point di Valleggia sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18 e dalle 18 alle 19; domenica dalle 10 alle 11. Quello di Quiliano invece il martedì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9.30 alle 10.