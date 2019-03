Quiliano 2019, inaugura il point elettorale di Progetto Comune

Quiliano. Sabato 23 marzo alle 17 sarà inaugurato il “Point Progetto Comune” di via S.Pietro 29/31R.

“Per essere il più vicino possibile alle persone il gruppo allargato di Progetto Comune, con il suo candidato sindaco Nicola Isetta, ha scelto di aprire due point in vista delle prossime elezioni amministrative. Uno a Quiliano in via Roma 40R, l’altro a Valleggia in via San Pietro 29/31R. Due punti di incontro per i cittadini e per le associazioni sportive,culturali, di volontariato e gli operatori economici, che vogliano informarsi sui nostri progetti ,ascoltare le nostre proposte, proporre temi e segnalare necessità. In una parola, partecipare, per costruire insieme l’identità futura della nostra cittadina”.

Al momento sono stati definiti questi orari. A Quiliano il martedì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 17 alle 19, sabato dalle 9.30 alle 10. A Valleggia lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 18 e dalle 18 alle 19; domenica dalle 10 alle 11.

Non mancheranno altre occasioni di apertura a seconda delle varie disponibilità dei componenti del gruppo allargato o di richieste per tavoli di condivisione: “Vogliamo offrire l’opportunità di riaprire una nuova stagione. Con un’idea e un progetto di governo economico e sociale di comunità, dinamico e intraprendente, da perseguire in modo coerente, nelle conseguenti scelte e azioni. L’impostazione della campagna di promozione, della nostra lista e del nostro progetto di governo, vuole essere aperta e coinvolgente nei confronti della cittadinanza, tesa a proporre in modo sereno e franco le nostre idee. Nello stesso tempo, per evitare di invadere e disturbare la quotidiana vita delle persone, mettiamo a disposizione anche altri strumenti di comunicazione: web, Facebook, Twitter. Offriamo inoltre disponibilità a partecipare ad incontri o fissare appuntamenti con singoli e / o gruppi di cittadini (al numero 3421958502 oppure via mail a ga.progettocomune@gmail.com). Continueremo il nostro lavoro con serietà e responsabilità, in coerenza con le nostre idee e i nostri progetti”.