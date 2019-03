Querelle Cangiano-Rixi ad Albenga, Porro (Lega): “Il sindaco pensi alla sicurezza dei cittadini”

Albenga. Non si è fatta attendere a replica del centro-destra ingauno alle richieste di scuse rivolte dal sindaco di Albenga al vice ministro Edoardo Rixi per le affermazioni fatte durante la presentazione del candidato Gerolamo Calleri.

Dopo la replica di Cangiano, ecco intervenire Cristina Porro, capogruppo Lega in consiglio comunale ad Albenga e segretario della sezione della Lega di Albenga e Valli Ingaune.

“Anziché occuparsi dei sindaci del passato e interpretare in maniera strumentale dichiarazioni altrui, forse il sindaco uscente farebbe meglio a occuparsi degli albenganesi del presente, dei cittadini che hanno paura a lasciare l’auto parcheggiata e di non trovarla distrutta, o di quelli che hanno timore a girare per strada di giorno e di notte per non essere rapinati o aggrediti”.