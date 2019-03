Puc di Finale Ligure, “rafforzamento pubblico” sull’area dell’asilo a Varigotti: sì dal Consiglio comunale

Finale Ligure. Rafforzata la destinazione pubblica nel Puc comunale dell’area destinata all’asilo di Varigotti, con voto favorevole della maggioranza consigliare e l’astensione delle opposizione. È successo ieri sera durante il Consiglio comunale a Finale Ligure, con al centro proprio il futuro della scuola materna parrocchiale “Regina Elena”.

L’amministrazione Frascherelli, su istanza di alcuni cittadini di Varigotti, ha proposto al Consiglio un rafforzamento del vincolo pubblico su asilo, chiesa e cimitero: “Una richiesta subito condivisa dall’amministrazione che in breve tempo ha istruito la pratica l’ha approvata, nonostante l’incomprensibile astensione della minoranza (solo il consigliere comunale Sergio Colombo ha votato a favore)” commenta il primo cittadino Ugo Frascherelli.

“Varigotti merita di essere salvaguardata e tutelata nella socialità. Da sempre l’asilo rappresenta elemento fondante della cittadina: quando si è ventilata la sua possibile vendita a privati abbiamo deciso di proteggere il nostro valore aggiunto”.

“Le suore ed il parroco in questi anni hanno garantito un servizio alla cittadinanza encomiabile. A loro la gratitudine della città. Con questa azione ci dimostriamo sempre più vicini ai concittadini di Varigotti, per questo speravamo in un voto unanime” conclude Frascherelli.