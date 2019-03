Provincia, nasce “A Manca”: laboratorio politico-culturale fondato da amministratori e consiglieri comunali 

Provincia. Dal territorio savonese, da Ponente a Levante, nasce “A Manca”, laboratorio politico culturale che “vuole dare voce al mondo protagonista delle recenti manifestazioni in favore dei diritti e dell’ambiente e della imponente partecipazione alle Primarie del PD”.

“A Manca, – hanno proseguito i fondatori, – nel gergo marinaresco significa ‘a sinistra’: l’obiettivo infatti è non disperdere le energie che si sono manifestate in tutto il nostro Paese, e trasformarle in progetti concreti sui temi di politica europea, nazionale, e locale in modo trasparente e condiviso, per mettere in campo con passione, competenza e incisività ciò che oggi manca nell’azione politica”.

Tra i fondatori ci sono amministratori e consiglieri comunali come: Paola Busso, consigliere comunale di Varazze; Jan Casella, consigliere comunale di Alassio; Rita Olivari, sindaco di Boissano; Alfredino Galizia, sindaco di Arnasco; Davide Petrini, consigliere comunale di Alassio; Giuliano Arnaldi, consigliere comunale di Onzo; esponenti del mondo delle arti e del lavoro come Giacomo Gianetti, Gianluca Guardone, Angelo Iebole, Ilaria Pietropaolo e Franco Polli.