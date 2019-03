Celle Ligure. Tenace Varazze ma indomabile Ospedaletti che vince sul campo dell’Olmo Ferro di Celle Ligure 1 a 2.

Come al solito gli Orange conducono un primo tempo esemplare, sfornando a ripetizione occasioni da rete, due delle quali vengono concretizzate da Scappatura al primo minuto di gioco e da un Trotti in grande forma.

Nel secondo tempo invece viene fuori la voglia di reagire dei padroni di casa, i quali, complice il calo di concentrazione dei ragazzi di mister Alan Carlet, riescono a segnare il gol della bandiera con Gagliardi e a trascinare l’Ospedaletti in un finale di partita di sofferenza e sacrificio.

Il fischio finale è doppiamente favorevole alla capolista che non solo porta a casa altri preziosi tre punti, ma allunga ancora in classifica per la sconfitta della Loanesi riportata sul difficile terreno di gioco dell’Arenzano.

Nota di merito per Cristian Trotti. Il giocatore finalmente trova spazio nell’undici titolare in un ruolo che non gli è consono, ereditando provvisoriamente il numero 10 di bomber Miceli. E a lui che si deve il vantaggio che vale la vittoria. Oggi, da migliore in campo, si è dimostrato ennesima promessa della prima squadra Orange.

Di seguito le formazioni.

L’undici Orange titolare schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo in porta, Artioli Giovanni (2000), Fici Roberto, Moraglia Andrea, Cadenazzi Fabrizio, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Schillaci Mattia (‘2000), Scappatura Alessandro (’99), Trotti Cristian, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Addiego Filippo (2001), Alasia Gianmarco (‘98), Ambesi Elia, Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Cassini Valentino (2002), Rotolo Kevin (2002).

Sostituzioni: 3

Ammoniti: 0

Marcatori: Scappatura al primo minuto, Trotti 25° pt

La formazione schierata da mister Gerolamo Calcagno: Ferro Alessio (2002), Cozzi Roberto (2000), Maralino Gabriele, Rampini Omar, Tagliabue Davide, Baroni Luca, Greco Alessandro (’99), Morando Luca, Bianchi Alessandro, Parodi Riccardo, Gagliardi Alessio.

A disposizione: Ottonello Alessio (’99), Tosques Michele, Crocila Lorenzo (2000), Baroni Fabio, Saporito Daniel (’99), Garetto Andrea, Fazio Andre.

Sostituzioni: 4

Ammoniti: 6

Marcatori: Gagliardi al 10° st

Direttore di gara: Andrea Bassi

Assistenti: Mauro Vigne, Alessandro Cantoni