Celle Ligure. Nella 24esima giornata di Promozione A il Celle Ligure ospita la Sestrese. I locali, quint’ultimi con 23 punti e in zona play-out, sono reduci da tre risultati utili (ultimo, il successo per 2-3 sulla Voltrese nello scontro diretto). Gli ospiti invece, quinti a 38 punti e pertanto in zona play-off, ne vengono dalla vittoria interna (2-1) contro il Ceriale fanalino di coda. Fischio d’inizio all'”Olmo-Ferro”, ore 15.00.

Tabellino:

Celle Ligure-Sestrese 0-1 (4′ Akkari)

Celle Ligure: Provato, Giguet, Damonte, Cosentino, Apicella, Vallerga D., Orcino, Vanoli, Sofia, Termini, Casali

A disp. Catanese, Lupia, Piombo, Certomà, Alò, Rampini, Sotopesce, Alagie, Suetta. All. Di Biasio

Sestrese: Rovetta, Raso M., Valcavi, Ardinghi, Ansaldo, Federici, Carvelli, Gjoka, Akkari, Zani, Stilo F.

A disp.: Venturini, Androni, Bazzurro, Camara, Cafferata, Delgado, Lo Stanco, Ramponi, Sattin. All. Schiazza

Arbitro: Moro (Novi Ligure). Assistenti: Ghio e El Hamdaoui (Novi Ligure)

Note: Giornata fresca e nuvolosa. Campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Valcavi (S). Angoli 0-2. Spettatori 50 circa.

Cronaca diretta:

3′ Punizione dal limite Sestrese. Va Zani, Provato allontana coi pugni.

4′ Gol Sestrese! Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra (battuto da F. Stilo) Akkari segna in mischia. 0-1.

8′ Nuovamente Zani su calcio da fermo, Provato respinge a mezza altezza.

9′ Ammonito Valcavi.

14′ Occasione Celle Ligure. Azione di stampo rugbistico. Sofia serve al centro Termini, il quale a sua volta allarga sulla sinistra per Casali. Tiro a botta sicura, leggermente a lato

24′ Akkari scatta sulla fascia sinistra, punta Damonte e converge verso il centro. La sua consusione esce non lontana dalla porta difesa da Provato.