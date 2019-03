Savona. Come di consueto, con l’arrivo della primavera, torna anche la manifestazione più colorata e profumata dell’anno che riempirà di colori il cuore di Savona e più precisamente Corso Italia. Si tratta della sesta edizione di “Savona in Fiore”, la mostra mercato del florovivaismo e non solo che animerà il fine settimana dei savonesi e dei turisti da sabato 9 marzo a domenica 10 marzo dalle ore 8 alle ore 20.

“Savona in fiore è riuscita edizione dopo edizione ad imporsi nel fitto calendario di iniziative grazie all’impegno della Fiva Savona ed in collaborazione con l’Assessorato.

Corso Italia assomiglierà ad un giardino fiorito per i ai numerosi espositori provenienti da varie regioni d’Italia. La manifestazione assume quest’anno un nuovo leit motiv, tante infatti le novità” spiegano da Confcommercio.

Si potranno acquistare piante e fiori di ogni tipo, da quelli più comuni ai rari e pregiati. Espositori che metteranno in mostra, fiori, piante, composizioni floreali, essenze, accessori e oggetti di artigianato dedicati interamente al mondo vegetale. La natura diventerà protagonista con piante da appartamento, da esterno, piante grasse, le aromatiche, piante da frutto, un banco di soli bulbi e rizomi provenienti dall’Olanda vi permetterà di rallegrare non solo i giardini ma anche i vostri balconi, troverete oggetti da giardinaggio e molto altro. Tra le novità bellissime rose, olii essenziali e lavanda biologica della Provenza. Saranno inoltre presenti anche operatori con libri a tema, prodotti di erboristeria, miele quadri a tema floreale, saponi, cosmesi naturale per il corpo, prodotti in juta, uno dei pochi impagliatori rimasti, fioriere in terracotta oltre ad alcune eccelleze bio.

Anche quest’anno sarà inoltre presente una delle poche imprese artigiane rimaste nella produzione di ombrelli e cappelli da pioggia ovviamente a tema floreale che utilizza nella produzione la tecnica dei maestri del Lago Maggiore, gli ombrelli sono fatti con strutture in legni naturali (castagno, frassino, bamboo), una vera rarità.