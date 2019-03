Professione agente immobiliare, iniziativa formativa della Fiaip Savona

Savona. “Ecco qual è il nostro metodo professionale”. Questo l’obiettivo del progetto “Una-Fiaip”, promosso a livello nazionale dalla principale associazione di categoria degli agenti immobiliari e condiviso da Fiaip Savona rivolto agli associati. L’iniziativa si presenterà in forma di corso formativo che si terrà giovedì 21 marzo presso il Sea Art Hotel a Vado Ligure, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Sarà l’occasione per gli esponenti del settore di affermare e condividere la metodologia di lavoro comune. “Abbiamo organizzato un corso per dare ai nostri agenti immobiliari la possibilità di conoscere al meglio il progetto “UNA-FIAIP”, che propone di svolgere la nostra attività mettendo in atto un modello professionale che racchiude un iter procedurale comune, il quale codifica ed esplicita una metodologia professionale di analisi delle informazioni, gestione della trattativa e tutela del cliente – spiega il presidente Fiaip Fabio Becchi – Avremo come relatori il vice presidente nazionale Giuseppe Sullutrone e il coordinatore del Centro Studi Fiaip Francesco La Commare”.

Il progetto recepisce le indicazioni europee presenti nella norma UNI EN 15733, in linea con la prassi di riferimento UNI 40-2018 per gli agenti immobiliari e norma UNI 11588 per i valutatori immobiliari.

Il progetto risponde inoltre agli indirizzi di una giurisprudenza consolidata, alla sensibilità del mercato e della comunità che oggi richiede all’agente immobiliare, oltre alla capacità di mediazione e commerciale, anche e soprattutto l’offerta di servizi professionali orientati a garantire la massima sicurezza e serenità nel delicato percorso della compravendita immobiliare.