Processione per la festa patronale di Savona, tutte le modifiche al traffico di lunedì 18 marzo

Savona. Lunedì 18 marzo a Savona si svolgerà la consueta processione, che partirà da piazza del Duomo per concludersi in piazza del Santuario.

La manifestazione prenderà il via alle 7 e sarà aperta dal vescovo di Savona Calogero Marino e dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. Parteciperanno anche le autorità civili, militari e religiose e migliaia di persone. Al termine, intorno alle 10, sul sagrato della basilica verrà celebrata la messa.

Il personale del comando della polizia locale di Savona effettuerà servizio di scorta alla processione e di viabilità in piazza del Santuario, dove sono previste funzioni religiose per tutta la giornata, e lungo il tragitto per consentire il regolare afflusso dei veicoli.

Dalle 6 alle 11 via Santuario sarà occupata dai partecipanti alla processione per cui si sconsiglia il transito in quela fascia oraria, salvo non sia strettamente necessario. E’ previsto il potenziamento del servizio bus e sarà in vigore la rimozione dei veicoli in sosta su tutta la piazza del Santuario e sulle rampe che conducono al campo sportivo della frazione. Infine, durante lo svolgimento della manifestazione sono previsti rallentamenti alt raffico lungo tutta via Santuario.