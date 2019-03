Privatizzazione ospedali, il Pd di Cairo: “Il ricorso del Policlinico rischia di bloccare la funzionalità degli ospedali”

Cairo Montenotte. “La privatizzazione degli ospedali di Cairo e Albenga rischia di bloccarsi a causa del ricorso presentato dal Policlinico di Monza”. Lo fanno notare i rappresentanti del Pd di Cairo Montenotte, commentando la decisione del Policlinico di Monza di presentare ricorso al Tar contro l’assegnazione all’Istituto Ortopedico Galeazzi della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

“C’è il rischio concreto che i tempi si allunghino ulteriormente con ospedali già ridotti al minimo di funzionalità, che resteranno in bilico chissà ancora per quanto – dicono i Dem – In attesa dei privati, non sono più stati fatti investimenti e non sono stati fatti piani di riorganizzazione. Inoltre tutti i giorni in campo sanitario si registrano disservizi o malfunzionamenti”.

“Sono notizie di questa mattina la rottura di un angiografo all’ospedale di Pietra Ligure e il sovraffollamento del pronto soccorso di Savona. Questo è il risultato della gestione regionale della sanità a trazione leghista che non solo ci ha portati a privatizzare, ma che forse, ha anche sbagliato le procedure. A noi tutti il giudizio”.