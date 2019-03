Privatizzazione ospedali, Cairo Democratica: “Il ricorso al Tar del Policlinico non crei disagi a pazienti e lavoratori”

Cairo Montenotte. “Ci auguriamo che il ricorso presentato del Policlinico di Monza contro l’Istituto Galeazzi per la gestione del nostro ospedale non si traduca in ulteriori ritardi, incertezze e disagi per i pazienti e i lavoratori”.

A dirlo sono Giorgia Ferrari, Matteo Pennino e Alberto Poggio, consiglieri del gruppo di minoranza di Cairo Democratica, commentando la notizia riguardante la decisione del Policlinico di Monza di presentare ricorso al Tar contro l’assegnazione all’Istituto Ortopedico Galeazzi della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

“E’ fondamentale che Regione ed Asl2 garantiscano la continuità dei servizi per la salute dei cittadini – commentano ancora i consiglieri – Abbiamo già chiesto, tramite il consigliere regionale Giovanni Lunardon, copia degli atti relativi al ricorso”.