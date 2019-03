Primarie Pd, Mdp Savona: “Pieno sostegno a Zingaretti per ricostruire un fronte progressista”

Savona. “Domenica prossima si svolgeranno, anche nella nostra provincia, le primarie del partito democratico; si sfideranno 3 candidati di cui solo uno, Nicola Zingaretti, ha preso finalmente atto della necessità che il Pd riporti al centro della propria politica parole e contenuti di sinistra riappropriandosi della capacità di dialogo con le altre forze progressiste italiane”. Con queste dichiarazioni Mdp Savona prende posizione in vista della consultazione nel Pd per la scelta del nuovo segretario nazionale.

“Molti di noi non si sono riconosciuti nel Pd sin dalla sua nascita, ma siamo consapevoli che il recente passato borioso, leaderistico e posizionato politicamente sempre più a destra ha provato non solo il declino del Pd ma pure la sconfitta del più ampio e variegato fronte progressista, favorendo al tempo stesso emergere di forze politiche populiste e marcatamente di destra” aggiunge il movimento progressista savonese.

“L’elezione di Zingaretti rappresenta una degli elementi essenziali, non certamente l’unico, per la ricostruzione di un ampio e inclusivo schieramento progressista; invitiamo quindi tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori e nelle idee di sinistra a votare domenica 3 marzo per Nicola Zingaretti” conclude Mdp Savona.