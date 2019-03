Primarie Pd, festa per il comitato savonese “Le Ragazze di Piazza Grande”: tre giovanissimi all’assemblea nazionale

Savona. Festa per il comitato savonese “Le Ragazze di Piazza Grande” dopo la schiacciante vittoria di Nicola Zingaretti alle elezioni primarie del partito Democratico di ieri, che hanno visto una grande partecipazione e affluenza ai seggi allestiti nei comuni della provincia.

“Il valore di questa giornata, insieme a quello della grande partecipazione, sta tutto in due parole: speranza e fiducia. Speranza di poter da domani costruire con una precisa identità inclusiva un’alternativa a questo Governo; e fiducia perché è quella che oggi tante persone ci hanno dato, persone che non ci credevano più, che si erano allontanate da noi ma che dobbiamo rappresentare e coinvolgere sempre più” afferma il comitato savonese.

“La sfida collettiva più bella e più grande di tutte! E’ stato un percorso bello e intenso quello che con il comitato Le Ragazze di Piazza Grande Savona e con gli altri rappresentanti della nostra provincia abbiamo intrapreso, lontano da logiche di corrente e pieno di tanta energia”.

“Questo percorso ha portato alla vittoria di Nicola Zingaretti e insieme a lui saranno eletti in assemblea nazionale Andrea Basso (29 anni, collaboratore scolastico, consigliere comunale a Cengio e membro segreteria provinciale Pd) Aurora Lessi (22 anni, studentessa e segretaria Aps e Sms La Rocca di Legino) e Giovanni Testa (23 anni, studente universitario e segretario GD delle Albisole) per il nostro territorio, giovani, preparati e determinati”.

“Un in bocca al lupo a loro e a tutti noi, perché questo è un nuovo inizio e il nostro sguardo deve essere già rivolto a domani e al coraggio di inventarlo e costruirlo tutti insieme” concludono.

Per il collegio di Savona-Imperia, al quale erano assegnati 7 seggi, per la mozione Zingaretti sono stati eletti anche gli imperiesi Matteo Longo e Ines Bulgarelli, mentre per la mozione Martina è stata eletta Federica Leuzzi, di Ventimiglia; infine per la mozione Giachetti è passata la savonese Danja Stocca.