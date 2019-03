Primarie Pd 2019, ecco i dati parziali dei savonesi al voto: alle 15, erano 3.800

Provincia. Si sono aperti alle 8 e chiuderanno alle 20 di oggi (domenica 3 marzo 2019), i 34 seggi savonesi per le primarie del partito Democratico, con la scelta del nuovo segretario nazionale. Tanti i cittadini che si sono presentati ai vari seggi, formando, in alcuni casi, anche lunghe “code”.

E il Pd savonese, nel pomeriggio, ha comunicato i dati parziali dell’affluenza: “Alle 15, erano 3.800 i votanti. Un risultato che consideriamo buono perché sembra ricalcare quello delle scorse primarie quando, al termine, i votanti furono 7.400”.

Sono oltre 100 i volontari che da questa mattina sono al lavoro per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di voto. Possono votare tutti i cittadini che si dichiarano elettori del PD e che verseranno un contributo due euro che servirà a coprire le spese. In lizza per la segreteria nazionale Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, oltre ai candidati per l’assemblea nazionale Pd collegati alle tre mozioni in campo.

Per votare è necessario recarsi al seggio del proprio Comune di residenza (nel caso di Savona, del quartiere di residenza), esibire un documento di identità valido e sottoscrivere un documento in cui ci si dichiara elettori del Partito Democratico.

Questo l’elenco delle sedi di seggio in provincia di Savona:

Alassio, atrio del Comune, Piazza della Libertà (qui votano anche i residenti ad Andora, Laigueglia, Stellanello e Testico)

Albenga, auditorium San Carlo, Palazzo Oddo, Via Roma

Albisola Superiore, Scuole elementari De André, Via alla Massa

Albissola Marina, sede AVIS, via Repetto

Altare, circolo PD, piazza Lichene 3 (qui votano anche i residenti a Mallare)

Bergeggi, sala consiliare del Comune, via De Mari

Borghetto Santo Spirito, Palazzo Pietracaprina (ex Municipio), Piazza Libertà (qui votano anche i residenti a Ceriale)

Borgio-Verezzi, circolo PD, via dei Fiori

Cairo Montenotte, atrio Servizi Sociali, via f.lli Francia (qui votano anche i residenti a Dego e Piana Crixia)

Carcare, circolo PD, via Garibaldi 33 (qui votano anche i residenti a Plodio, Pallare e Bormida)

Celle Ligure, sala consiliare del Comune, Via Boagno 11

Cengio, sala consiliare del Comune, piazza Martiri Partigiani (qui votano anche i residenti a Cosseria)

Cisano sul Neva, Sala Gollo, Piazza Gollo (qui votano anche i residenti a Zuccarello, Erli, Castelvecchio di R.B., Castelbianco, Nasino)

Finale Ligure, Sala Gallesio, Via Pertica 24 (qui votano anche i residenti a Calice Ligure, Rialto e Orco-Feglino)

Loano, Biblioteca Civica, palazzo Kursaal (qui votano anche i residenti a Boissano)

Millesimo, sala consiliare del Comune, piazza Italia (qui votano anche i residenti a Roccavignale, Osiglia, Murialdo, Calizzano, Bardineto, Massimino)

Pietra Ligure, Sala consiliare del Comune (qui votano anche i residenti a Tovo, Magliolo e Giustenice)

Quiliano, Sala consiliare del Comune, via Costituzione

Sassello, Sala consiliare del Comune (qui votano anche i residenti a Urbe, Pontinvrea, Giusvalla e Mioglia)

Savona Centro-Città Vecchia (sezioni dalla 1 alla 10), sede provinciale PD, via Sormano 37/R

Savona Villetta-Valloria (sezioni dalla 11 alla 16), ex sezione Garelli, via Genova

Savona Lavagnola-Santuario (sezioni dalla 28 alla 33), SMS Libertà e Lavoro, Piazza Lavagnola

Savona Oltreletimbro-La Rocca (sezioni dalla 50 alla 54), SMS La Rocca, via alla Rocca

Savona Santa Rita (sezioni dalla 34 alla 43), Istituto Storico della Resistenza, Via Maciocio 21

Savona Fornaci (sezioni dalla 44 alla 47), SMS Giardini Serenella, C.so V. Veneto 73

Savona Legino-167 (sezioni 48, 49, 55, 59, 60), SMSF Leginese, via Chiabrera 4/R

Savona Zinola (sezioni 56, 57 e 58), Circolo PD Savona IV, Via Nizza

Savona Villapiana (sezioni dalla 17 alla 27), SMS Generale, via S. Lorenzo

Spotorno, Circolo PD, Piazza Aonzo (qui votano anche i residenti a Noli e Vezzi Portio)

Stella, Sala consiliare del Comune, loc. Rovieto Superiore

Toirano, Sala consiliare del Comune, via Maineri (qui votano anche i residenti a Balestrino)

Vado Ligure, circolo PD, piazza Cavour

Varazze, Palazzetto dello Sport, Piazza Generale Dalla Chiesa

Villanova d’Albenga, Centro Sociale, Via Garibaldi 32 (qui votano anche i residenti a Ortovero, Arnasco, Onzo, Vendone, Garlenda, Casanova Lerrone).