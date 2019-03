Primarie Pd 2019, Zingaretti sarà il nuovo segretario: 6.701 i votanti in provincia di Savona

Provincia. Si sono chiusi alle 20 in tutta Italia, e anche nel savonese, i seggi per le primarie del partito Democratico, con la scelta del nuovo segretario nazionale.

Buoni i risultati per i Dem a livello provinciale, con ben 6.701 votanti (a fronte di un milione e mezzo di persone circa a livello nazionale): 27 le schede bianche, 16 quelle nulle; 4.494 preferenze per Zingaretti (67,5 per cento), 1.367 Martina (20,5 per cento) e 798 Giachetti (12 per cento).

A Savona, sono stati 1153 votanti, di cui 808 per Zingaretti (70.07 per cento), 205 per Martina (17.78 per cento) e 137 per Giacchetti (11.88 per cento); schede bianche 2 e solo una nulla. “Grande soddisfazione sia per l’affluenza che per il risultato di Zingaretti” è stata espressa dal segretario cittadino del Pd Roberto Arboscello.

Questo il commento dell’onorevole Franco Vazio: “Un fiume di persone oggi alle Primarie del Pd, un esempio di democrazia, per guardare il futuro con fiducia. Un messaggio fortissimo che fa ben sperare per le prossime elezioni di primavera. Congratulazioni al nuovo segretario Nicola Zingaretti; insieme a lui subito al lavoro per dare voce al meraviglioso popolo delle primarie. Grazie a tutti”.

“Secondo il Comitato organizzatore, a livello nazionale, Zingaretti ha ottenuto oltre il 60 per cento dei voti alle primarie. E gli altri due sfidanti, prendono atto della vittoria del governatore: Maurizio Martina gli ha augurato ‘Buon Lavoro’. e Roberto Giachetti lo ha chiamato per complimentarsi”, fonte Ansa.